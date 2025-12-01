３年E組うた担、10年ぶり新曲発表 『暗殺教室』再放送のOP「セツナBlossom」
アニメ『暗殺教室』再放送（フジテレビ）の第4弾オープニングテーマが、同作から誕生したユニット「３年E組うた担」による10年ぶりの新曲「セツナBlossom」に決定した。また、第３弾エンディングテーマが帰りの会の新曲「スピカ」に決まり、これらの楽曲は2026年１月15日放送の第２期第15話より新しいオープニング＆エンディング映像とともに放送される。
【写真】劇場版『暗殺教室』追加キャストの梅原裕一郎、山口勝平ら5人
３年E組うた担は、2015年のアニメ『暗殺教室』放送時、作中に登場する３年E組の生徒、潮田渚（CV:渕上舞)、茅野カエデ（CV:洲崎綾)、赤羽業（CV:岡本信彦)、磯貝悠馬（CV:逢坂良太)、前原陽斗（CV:浅沼晋太郎)で結成された人気ユニット。
「青春サツバツ論」や「自力本願レポリューション」など、同ユニットによる楽曲が４クール全てのオープニングテーマを担当しており、放送から10年たった現在でもファンから絶大な人気を誇っている。そして、その３年E組うた担が歌う新曲のタイトルが「セツナBlossom」に決まった。
「セツナBlossom」は、「自力本願レボリューション」、「QUESTION」、「バイバイYESTERDAY」を作詞した藤林聖子と、「QUESTION」で作曲・編曲、「バイバイYESTERDAY」ではフレデリックと共同で編曲を務めた本間昭光が作曲・編曲を担当。この再放送のため10年ぶりに制作された最新曲となる。
『暗殺教室』は、マッハ20の速度と巨大パワーを持ち、地球を破壊すると宣言しながらも私立椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の担任となった謎の生物「殺せんせー」と、卒業までに「殺せんせー」を暗殺することをミッションに課せられたE組の生徒たちの本気の1年間を描いた物語。
原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックは累計発行部数2700万部を突破。テレビアニメ第1期が2015年1月〜6月、第2期が2016年1月〜7月にかけて放送され、2015年には山田涼介が主演で実写映画も公開された。
完全新作アニメ映画『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が、2026年3月20日に公開されることが決まっている。
