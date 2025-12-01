天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、24歳の誕生日を迎えられました。

誕生日にあたり公開された映像は、愛子さまが初めての外国公式訪問となった先月のラオス訪問を前に、ラオス語について進講を受けられた時のものです。

宮内庁によりますと、歴史・伝統・文化・自然に触れ、得がたい経験をしたラオス訪問は、愛子さまにとってかけがえのない思い出として深く心に刻まれ、両国の友好親善と協力関係のより一層の進展を願われているということです。

また戦後80年の節目に両陛下と訪れた沖縄、長崎では、戦争体験者や遺族・語り部の、苦難と努力の歴史や平和の尊さを次の世代に語り継ぎ平和を大切に守っていこうとする取り組みに触れ、心からの敬意を持つとともに、自身も平和への強い思いを新たにされたということです。

一方、初めての被災地訪問となった能登半島では、被災地の現状や被災者の思いに直に接することができたことを大変印象深く思い、新潟県訪問では防災推進国民大会に出席して防災・減災の取り組み・活動について多くの気づきを得られました。

地方訪問で学んだ赤十字やボランティア活動についての経験を、今後の仕事に生かしていくことができればという気持ちを持たれているということです。

愛子さまは、8月生後4か月半のメスの保護猫を新たに迎えて「美海（みみ）」と名づけかわいがられています。また週末などには両陛下と一緒に皇居内を散策し、厩舎の馬や警察犬と触れ合い、職員とバレーボールなども楽しまれているということです。