·ÉµÜ°¦»Ò¤µ¤Þ24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡½é¤Î³°¹ñË¬Ìä¤ä°ÖÎî¤ÎÎ¹¡ÄÊÝ¸îÇ¡ÖÈþ³¤¡×·Þ¤¨¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤ÎÆü¡¹
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦·ÉµÜ°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï12·î1Æü¡¢24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸ì³Ø¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¡¢ÊÅ²¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥é¥ª¥¹ÎÁÍý¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤Ê¤É»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤ò½Å¤Í¡¢11·î¤Ë½é¤á¤Æ³°¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Â³¤¯Íªµ×¤Î¥á¥³¥óÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥³¡¼¡¦¥³¡¼¥×¡¦¥Á¥ã¥¤¡¦¥é¡¼¥¤¡¢¥Ë¥ç¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ç¡¼¥¯¡¡¡Ê¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¥ÇÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë¡×¤È°§»¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤â°ÊÁ°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥ª¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç²¹¤«¤¤´¿·Þ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ÃÏ¤Î¤³¤È¤Ð¤ä°§»¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢ÅÁÅý¤äÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¶¦¤Ë²Æì¤äÈïÇúÃÏ¡¦Ä¹ºê¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ì¡¢ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¸½¾ì¤ò½é¤á¤Æ»ë»¡¤·¤¿¤Û¤«¡¢µßµÞ°åÎÅ¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤äËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂç²ñ¤Ë¤â½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ä³Ø¤Ó¤ò2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿³°¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡ÖµÜÃæÈÕ»Á²ñ¡×¤ä¿·Ç¯¤Î¡Ö²Î²ñ»Ï¡×¤Ë¤â½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤¿ÊÝ¸î¸¤¤Ë¼«¤éÌ¾ÉÕ¤±¡¢Ä¹Ç¯²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿°¦¸¤¡ÖÍ³è½¡×¤È¤ÎÈá¤·¤¤ÊÌ¤ì¤ò·Ð¤Æ¡¢²Æ¤Ë¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨¤¿ÊÝ¸îÇ¡ÖÈþ³¤¡×¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ê½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£