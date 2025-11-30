¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã¡ÛÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡Í¥¾¡ÀïÀä¹¥ÏÈ¤Ç£²Ãå¤â¡ÄGP¡¦TR2nd¤Ï£±¹æÄúÈ¯¿Ê¡Ö¾å½ÐÍè¤À¤è¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£²£¸²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£³£°Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡£±¹æÄú¡¦ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê£´£·¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï¥¤¥ó¤«¤éÀè¥Þ¥¤¤â¡¢£²¹æÄú¡¦»³¸ý¹ä¤Ëº¹¤µ¤ì¤Æ£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ô¥Ã¥È¤ËÌá¤ë¤È¡Ö£±£Í¤Ï¥¦¥Í¥ê¤À¤Í¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï³°¤¬Íè¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Áá»Å³Ý¤±¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ê¤é¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Ç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±°Ì¤Î³ý¸¶Íªµª¤ËÌó£³£¶Ëü±ßº¹¤Î£²°Ì¤ÇÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤¿¤À¡¢£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä½éÀï¤Î£±¹æÄú¤Ï³ÎÄê¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£î£ä¤Î£±¹æÄú¤«¤é¹Ô¤±¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¡¢¾å½ÐÍè¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£