Maison de FLEURの“ケーキモチーフ”新作♡ホリデー限定『Noël à la crème』登場

Maison de FLEURから、ホリデーシーズンにぴったりの新作『Noël à la crème（ノエル・ア・ラ・クレーム）』が登場。いちごとクリームをイメージした甘い世界観をまとった全6アイテムが、12月5日（金）より全国店舗と自社ECサイト「STRIPE CLUB」で発売されます。ホイップクリームを思わせるフリルや、いちごのチャームなど細部までこだわったデザインは、冬の装いに特別なキュートさをプラス♡日常にもときめきを添えるコレクションに注目です。

ケーキを纏ったようなバッグ2型

ケーキモチーフが主役のバッグは「ガトーフレーズ2Wayバッグ」（13,200円）と「ガトーフレーズダブルリボン2Wayトート」（7,000円）の2型。

「ガトーフレーズ2Wayバッグ」は、いちごのレッドとクリームのようなOffWhite/Pinkの2色展開。ホイップを表現したフリルと揺れるストロベリーチャームがガーリーなアクセントに。

「ガトーフレーズダブルリボン2Wayトート」はOffWhiteのみで、ブランド人気のダブルリボンにふわふわのクリーム風フリルを添え、ホリデーらしい華やぎを演出します。どちらも甘さと上品さを兼ね備え、おでかけが楽しくなる仕上がりです。

毎日に甘さを添えるポーチ＆フラグメントケース

ポーチは2型。「ガトーフレーズスクエアポーチ」（4,500円／OffWhite）はすっきり収納しやすい形で、デイリーに活躍。

「ガトーフレーズポーチ」（5,500円／OffWhite/Pink）は、ホールケーキのような丸みのあるシルエットが魅力で、置いているだけでも心ときめくデザインです。

さらに、「ガトーフレーズフラグメントケース」（6,900円／Beige）はケーキの断面をイメージしたキュートな一品。

必要なカード類をコンパクトにまとめられ、バッグの中でも存在感を放ちます。

アクセントにぴったりのリボンチャーム

コレクションの仕上げに加えたいのが「ガトーフレーズリボンチャーム」（3,500円／Red）。

レースを重ねた華やかなリボンに、ストロベリーを思わせる鮮やかなカラーが映え、バッグや鍵につけるだけでホリデームードが一気に高まります♪

甘さを日常に取り入れられる小物として、ギフトにもおすすめです。

まとめ

いちごとクリームの甘い世界観を閉じ込めたMaison de FLEURの『Noël à la crème』コレクションは、この冬のワードローブにときめきを届けてくれる特別なラインアップ。

バッグから小物まで全6型がそろい、ホリデー気分を高めてくれる可愛さが満載です。自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにもぴったり♡

シーズン限定のスイートなアイテムで、冬のおしゃれをもっと楽しんでみませんか。