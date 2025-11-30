女子ゴルフの畑岡奈紗が３０日、自身のインスタグラムを更新。「ＬＰＧＡ 最終戦、ツアーチャンピオンシップリコーカップに出場させて頂きました！初めての出場でしたが、とても楽しい１週間を過ごす事ができました！またリベンジしたいです 今シーズンも沢山の温かい応援をありがとうございました！」と日本語と英語の両方でつづり、この日最終日を迎えたツアー選手権リコー杯（宮崎ＣＣ）の終了を報告した。

多くのギャラリーに囲まれてティーショットを放つなどのプレー中の写真に加えて、最後の４枚目は今大会に出場した米女子ツアーを主戦場にする勝みなみ、古江彩花、吉田優利、岩井明愛、岩井千怜との集合写真も投稿した。腕を伸ばした畑岡の自撮りとみられる、

岩井千がプレーオフに進み、古江が３位タイ、畑岡が６位タイに入るなど実力を示した米ツアー勢。フォロワーからは「朝方帰国してそのまま参加良く追い上げましたね」「お疲れ様でした ゆっくり休んでくださいね」「ゆっくりリフレッシュして来年に備えてくださいね！」などと畑岡に対する労いと同時に、「ぜーんぶ素敵な写真」「ＬＰＧＡメンバーの皆さんの笑顔最高」「４枚目の写真とってもいいですね♥来季も応援していきます」という声も寄せられた。