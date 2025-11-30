¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¡È°æ¤ÎÆ¬¥¢¥Ñー¥È¡É¤ËÂç½¸¹ç¡ª¡¡º÷¤È¸¼°ì¤é¤·¤¤¸øÀµ¾Ú½ñ
¡¡Á°²ó¡¢¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ñ¥È¥«ー¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¼°ì¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢·Ù»¡´±¤Î¾¾¡ÊÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ë¤¬Èà¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ä¼ºÊªÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿µµ¤Î¡È¥É¥é¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¤Ò¤È°Â¿´¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¯¸¼°ì¤Î»Ñ¤Ë¾¾¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤¦¤È¤¦Èà½÷¤Ë¤â¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤È¤Î¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¤³¤³¤Þ¤Ç´¶¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è·Ù»¡¤¬Æ°¤½Ð¤¹»öÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸¼°ì¤ÎÆ°¤¤ò²ø¤·¤à¾¾¤ÏÄ¥¤ê¹þ¤ß¤¬²¼¼ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ñー¥È¤ÎÂç²È¡¦°æ¤ÎÆ¬¡Êºä°æ¿¿µª¡Ë¤äº÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡£Áá¡¹¤Ë¾¾¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿°æ¤ÎÆ¬¤Ï»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡Ö¤Ï¤¤¤¤¤¨¡×¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÊÖ»ö¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¡¢º÷¤Ï¸¼°ì¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ë½ñ¤µ¤¹¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡£
¡¡¶¦Æ±À¸³è¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ä«¡¢ÀäÂÐ¤Ë°û¤à¤â¤Î¤äÎÁÍý¤Î¹¥¤ß¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÙ¤«¤¤¥ëー¥ë¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î°ã¤¤¤¬¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¼°ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ëº÷¡¢2¿Í¤Î¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤È¤Ê¤ë´õË¾¤Î²È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔÆ°»º²°¤Î²¬Éô¡ÊÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¾ò·ï¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸½¼Â¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÀ¤ÃÎ¿É¤¤¡£
¡¡¸¼°ì¤Èº÷¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ñー¥È¥ÊーÁêÃÌ½ê¤ÎÉ´À¥¡Ê½ÂÃ«Æäºé¡Ë¡¢¤Û¤¿¤ë¤ÎÉã¡¦¿Î¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¡¢º÷¤Î¸µ¥«¥ì¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤»×¤¤¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÉÔÆ°»º²°¤òË¬¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Íè¤ë¿ÍÍè¤ë¿Í¤Ë²¬Éô¤¬¡Ö°æ¤ÎÆ¬¥¢¥Ñー¥È¡×¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¯¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ°½Ò¤·¤¿Á´°÷¤¬Æ±¤¸Æü¤ËÆâ¸«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¼°ì¤¿¤Á¤¬½»¤à²È¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¼°ì¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤¬¥¢¥Ñー¥È¤ÎÄí¤Ç°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¸¼°ì¤È¤Û¤¿¤ë¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾¾¤Þ¤ÇÍèË¬¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ï¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Âè6ÏÃ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤ë°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤ËÊòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çÄ¥¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤òÈô¤Ó¸ò¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¤òÍê¤ó¤À¤À¤±¤À¤È¾¾¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤Û¤¿¤ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¼°ì¤Èº÷¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²¬Éô¤ä°æ¤ÎÆ¬¤Ï2¿Í¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¾¾¤Ï¡ÖÂáÊá¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¼°ì¤Ï»ö¾ðÄ°¼è¤µ¤ì¡¢º÷¤Î¶Ð¤áÀè¤Ç¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤ä»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¤âÏ¢Íí¤¬¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¸¼°ì¤Ï¡¢º÷¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡ÖÊÌ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀë¸À¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤º÷¤Ï¡¢¸¼°ì¤òÏ¢¤ì¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢¾¾¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï·Ù»¡¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸¼°ì¤Èº÷¤ÎÊÌ¤ìÏÃ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Èµã¤¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤¹¾¾¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¾å¤ÎÌò³ä¤òÄ¶¤¨¤¿Èà½÷¤Î¿Í´ÖÌ£¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê·Ù»¡´±¤¬¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¸¼°ì¤È¤Û¤¿¤ë¤ò¼Ö¤Ç¾è¤»¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢Èà¤¬¹â¹»À¸¤Þ¤Ç°é¤Ã¤¿»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡£º£¤Ç¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤òÆÏ¤±¤ë¤Û¤É¡¢º÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î²È¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸¼°ì¤Ë¡Ö¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤È¤Ê¤ë²È¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Æâ¿´¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¸¼°ì¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Îº÷¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËËÜ¤ä¥²ー¥à¡¢¤ª¤»¤Á¤Ê¤É¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤·¤¿¤É¤ÎÍ½Ìó¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤ê¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÈÍ½Ìó¤·¤¿Æü¤Þ¤Ç¡É¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÍ½Ìó¤·¤¿Æü¤«¤é¡É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¸¼°ì¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤¿ÊÑ²½¤À¡£
¡¡¤Û¤¿¤ë¤¬¡ÖÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÊì¡¦¤È¤â¤¨¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤ÎÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤«¡×¤È¡Ö²¿¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë°¦¤ª¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¸¼°ì¤Èº÷¤Î¹ÔÆ°¤Î°Õ¿Þ¤¬¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÒì¤¯¾¾¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¬Éô¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¡£¸ñÅÐ¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤¬¡Ö¥Èー¥è¥³¥¥Ã¥º¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¡¤½¤ó¤ÊÌ¾Á°¤Î»Ò¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢É´À¥¤È°æ¤ÎÆ¬¤¬¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡È¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¸«¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡È¤¢¤ï¤¤¡É¤Ï¤½¤³¤«¤·¤³¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¡È¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¾ì½ê¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¾¤µ¤ó¤¬¥É¥¢¤Ë¶´¤ó¤À¥á¥â¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¸¼°ì¤Ï¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£µíÆý¤È¥³ー¥Òー¤òº®¤¼¤Æ¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£2¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸¼°ì¤Èº÷¤ÎÊÌ¤ìÏÃ¤Ï°ìÃ¶¼ýÂ«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ñー¥È¤ÎÄí¤ÇÁ´°÷½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿Â¦¤Ç¡¢¸¼°ì¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¿Î¤Ï¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿3000Ëü±ß¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ¨Ë´¤¹¤ë¿Î¤ò¸«Òë¤á¤¿µÈÅÄ¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¹¶ËÉ¤òÌÜ·â¤·¤¿¾¾¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´ÅöÃÏ¥ー¥Û¥ë¥Àー½¸¤á¤¬¼¡¤Ç¥é¥¹¥È¥Ôー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤¨¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤Þ¤À¤Þ¤À°æ¤ÎÆ¬¥¢¥Ñー¥È¤Î¼þÊÕ¤ÏÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¤Ð¤ä¤·¡Ë