フェイエノールト上田綺世が公式戦2試合連続ゴール! 蘭リーグでは得点ランク首位独走の14点目に
[11.30 エールディビジ第14節 テルスター - フェイエノールト]
日本代表エースFWがリーグ戦14点目を挙げた。フェイエノールトはオランダ・エールディビジ第14節でテルスターと対戦。先発出場したFW上田綺世は前半25分に先制点を決めた。
前半25分、フェイエノールトはMFアニス・ハジ・ムーサが右サイドからクロスを上げる。PA右のニアサイドに詰めた上田が左足でトラップすると、相手マークが付きながらも巧みな右足シュートをゴールに流し込んだ。
上田は27日のUEFAヨーロッパリーグ・セルティック戦に続き、公式戦2試合連続のゴール。さらにリーグ戦では14得点目を挙げ、得点ランキング首位を独走している。
