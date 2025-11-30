鎌田大地は守→攻で圧倒的安定感も…2失点目に関与、パレスは先制成功もマンUのセットプレー2発で逆転負け
[11.30 プレミアリーグ第13節 クリスタル・パレス 1-2 マンチェスター・U]
プレミアリーグは30日に第13節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはホームでマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、1-2で敗戦。ボランチ起用の鎌田は先発出場し、後半40分までプレーした。
6位のパレスは12位のユナイテッドと対戦。ボランチで先発した鎌田は、攻守に安定感のある動きを見せる。前半19分、鎌田はMFアマド・ディアロとの球際を制し、そのまま前線へのパスでチャンスを創出した。
前半24分、鎌田は中盤からのパスで攻撃の起点となる。敵陣付近で右サイドからの折り返しに詰めたのは、走り込んできた鎌田。右足ダイレクトでのフィニッシュは惜しくもGKセンネ・ラメンスにセーブされた。
パレスは前半32分、FWジャン・フィリップ・マテタが敵陣PA内で倒されてPKを獲得する。マテタ自身が冷静にゴール左にPKを決め切り、待望の先制点を挙げた。
前半はパレスが1-0のリードで折り返すも、ユナイテッドは後半9分に追いつく。左サイドからのFKをMFブルーノ・フェルナンデスが蹴ると、PA内のニアサイドでFWジョシュア・ザークツィーが収めた。鎌田がマークにつくも、ザークツィーはPA左の深い位置まで運びながら意表を突く反転シュート。角度のないところから決め、1-1と同点にした。
さらに後半18分、ユナイテッドは試合をひっくり返す。PA左手前のFKからブルーノがワンタッチで横に出すと、MFメイソン・マウントが右足シュート。ゴールに決め切り、2-1と逆転に成功した。
鎌田は後半40分に途中交代。試合はそのまま終了し、パレスは4試合ぶりに黒星を喫した。
