「本格的な寒さ」の前に！【ユニクロ】40・50代が買い足したい！「上品トップス」

徐々に気温が下がってくるなか、本格的な寒さが訪れる前に冬のワードローブを揃えておきたいところ。そこでおすすめなのが【ユニクロ】のニットトップスです。こだわりの素材と洗練されたデザインで、あたたかさときれい見えを両立してくれそうなニットトップスが目白押し。今回は、40・50代の買い足しにぴったりな「上品トップス」をピックアップして紹介します。

上品カジュアルなニットパーカ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットケーブルパーカ」\2,990（税込）

スウェット生地のパーカはカジュアルすぎて使いにくい……そんな大人世代におすすめしたいのが、ニットパーカ。ケーブル編みが上品な印象で、公式サイトによると「チクチクしにくく、やわらかい肌ざわり」とのことで、1枚でも着やすそうです。フード付きトップスにありがちな、首まわりのもたつきも少なそう。この見た目で、洗濯機洗いOKなのも嬉しいポイント。

ディテールにこだわったカーディガンで高見え

【ユニクロ】「リラックス Vネックカーディガン」\3,990（税込）

冬の定番Vネックカーディガンこそ、ディテールにこだわって。公式サイトによると「ふくらみ感があり、肌あたりのやさしい素材を使用」。立体感のあるあぜ編みで仕上げられています。この表面の質感が、高見えを演出。ざっくり羽織るだけでもサマになりそうなので、大人のリラックスコーデにぴったり。

大人のスポーツMIXにポロセーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

トレンド継続中のスポーツMIXスタイル。大人の上品さをキープしながらスポーティさを取り入れるなら、ニット素材のポロシャツがおすすめ。ポロネックでアクティブな印象を感じさせつつ、メリノウールのニットで大人っぽく。休日はジーンズにこれを合わせるだけで、今年らしいスタイリッシュな大人カジュアルコーデが完成しそうです。

ジャケットとカーディガンのいいとこ取り

【ユニクロ】「ミラノリブニットジャケット」\3,990（税込）

エレガントなジャケットも、ニット素材を選べばもっと使いやすくなりそう。冬になると、コートの下にジャケットを着るのはゴワつきが気になりがちですが、やわらかいニットジャケットなら重ね着しやすいはず。公式サイトによると「ほどよいハリ感があり、伸びのよい編み地」とのことで、ジャケットのきちんと感とニットカーデの着心地を両立した便利な1枚として活躍してくれそうです。

