卓球女子で東京、パリ五輪団体銀メダルの平野美宇とバドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽が３０日、それぞれのインスタグラムを更新。２人で過ごした休日の写真を投稿下。

平野は「大好きなちーちゃんとランチして、お買い物して、尊敬する方たちにプレゼント買ってまた明日から頑張ろうと思います」、志田は「みうちゃんとの休日〜 好きなアイドルも、キャラクターも、好きなお洋服ブランドも同じようなものばかりでびっくりしちゃう〜笑 みうちゃんの可愛さと優しさに癒されたし、面白いこと言うから、たくさん笑って楽しかった〜！！ また息抜きしに行こうねーー！！！！お互い頑張ろうねーー！！」と記した。

平野は白、志田は黒の私服姿で、顔を寄せ合ったパシャリ。それぞれのフォロワーからは「二人とも可愛すぎです」「競技は違えど素敵な関係です☆☆☆」「楽しめてよかったですね美宇さん」「２人とも素敵です」などとコメントが寄せられた。

２人は９月にも乃木坂４６のライブに一緒に参戦し、インスタグラムで報告していた。