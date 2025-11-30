【日韓ドリームプレーヤーズゲーム】日本1ー7韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO）

【映像】上原浩治、エラーにドン引き

11月30日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025で、上原浩治が登板。味方の拙い守備で走者を許した際に見せた表情が話題となっている。

先発・成瀬善久の後を受け、2回からマウンドに登った上原であったものの、この回先頭の金泰均に打たせた平凡な三塁へのゴロを、サードの松田宣浩が痛恨のエラー。するとマウンド上の上原は、悔しさと呆れが入り混じったかのような独特な表情を見せながら、その場でしばし立ち尽くすことに。そのため、ファンからは「これは…w」「この表情よ」「怒ってる？ｗ」「WHY！」「マッチこれはアカンｗ」「喝だ！」「上原さん130キロオーバーは凄いな」といった様々な反響が巻き起こることとなった。

上原氏といえば、2018年のシーズンを最後に現役を引退。既に7年もの時が流れているが、それでもこの日は130km/hを超える直球に加え、こうした“現役さながらの闘志”を垣間見せる場面も。やはり日米通算“100勝100セーブ100ホールド”のトリプル100を達成したレジェンド右腕の勝利への執念は、現役を退いて久しい今でも一切の翳りはないようだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）