「肉体関係はない」は通用する？「セカンドパートナー」は夫婦関係のために必要な存在なのか
■肉体関係がなければ、それは「浮気」ではないのか？
夫は収入も安定していて妻の趣味にも理解があり、子育てにも積極的。ひとり娘はすくすく育ち、主人公・理沙にとって、夫・圭祐との生活は、平和で幸せなものでした。
しかし、夫が見知らぬ女性と手を繋いでいる姿を目撃した瞬間、平和な日常は崩れ去ります。問い詰めた理沙に夫が告げた衝撃の言葉、それは――「セカンドパートナー」というもので…。
2番目って!? 問い詰めてみると、その女性とは1年ほど前にアプリで知り合ってから会うようになったそうです。
友人・綾音に相談すると、意外な展開に
なんと友人の綾音にもセカンドパートナーがいるというのです！綾音は、ご主人からセカンドパートナーを提案されて話し合い、そこから夫婦仲も改善しているそうで…。
しかし、理沙にとっては自分の知らないところで、夫が別の女性に心の奥底を晒していたという事実が許せないと夫に詰め寄ります。
夫は反省し、関係を断ち切ると誓います。理沙もまた、壊れかけた夫婦関係を修復しようと努めます。
しかし、物語はここで終わらないのです。
ある日、突如として理沙の前に現れたのは、夫のセカンドパートナーであった女性・果穂…。彼女が理沙に語り始めたのはなんだったのか？
「愛」とは何か？ 「裏切り」の定義は何か？
ぜひ結末を確かめてみてください。
漫画「セカンドパートナーって許せる？」
(ウーマンエキサイト編集部)