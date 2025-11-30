º£½©Àä¹¥Ä´¤Îµ³¼ê¤¬ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é
TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤ÎÂè9ÏÃ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê
»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¿Ü±É¼£¤òºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¹¥±éÃæ¤Î¤Û¤«¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µÈÂôÍª¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ®¤¤±éµ»¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó12·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè9ÏÃ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤³¤Î½©¡¢½©²Ú¾Þ¡¦µÆ²Ö¾Þ¡¦Å·¹Ä¾Þ(½©)¡¦JBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿Àä¹¥Ä´¤Î¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬¡¢Êª¸ì¤Î½ªÈ×¤ËÅÐ¾ì¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè9ÏÃ¤Ë»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£É÷ÊÑ¤ê¤ÊÀ¨ÏÓ½Ã°å»Õ¡¦ÂôÅÏÍ´õ(¤µ¤ï¤¿¤ê¡¦¤æ¤¦¤)¤ò±é¤¸¤ë¡£
(C)TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê
»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó12·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè9ÏÃ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤³¤Î½©¡¢½©²Ú¾Þ¡¦µÆ²Ö¾Þ¡¦Å·¹Ä¾Þ(½©)¡¦JBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿Àä¹¥Ä´¤Î¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬¡¢Êª¸ì¤Î½ªÈ×¤ËÅÐ¾ì¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè9ÏÃ¤Ë»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£É÷ÊÑ¤ê¤ÊÀ¨ÏÓ½Ã°å»Õ¡¦ÂôÅÏÍ´õ(¤µ¤ï¤¿¤ê¡¦¤æ¤¦¤)¤ò±é¤¸¤ë¡£
(C)TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS