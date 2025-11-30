フェイエ上田綺世、公式戦２戦連発＆リーグ戦14ゴール目と思いきや…公式記録はオウンゴールに
現地11月30日開催のエールディビジ第14節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがテルスターとアウェーで対戦している。
この一戦で先制ゴールを演出したのがCFで先発した上田だった。
開始25分、ボックス内でパスを受けると、振り向き様に右足でシュート。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
ミッドウィークのセルティック戦に続いて公式戦２戦連発、リーグ戦14試合で14ゴール目と思われたが、相手DFに当たっていたためか、公式記録はオウンゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさかのオウンゴール認定…上田の幻ゴール
