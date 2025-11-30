今季14点目は幻となった上田。(C)Getty Images

　現地11月30日開催のエールディビジ第14節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがテルスターとアウェーで対戦している。

　この一戦で先制ゴールを演出したのがCFで先発した上田だった。

　開始25分、ボックス内でパスを受けると、振り向き様に右足でシュート。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
 
　ミッドウィークのセルティック戦に続いて公式戦２戦連発、リーグ戦14試合で14ゴール目と思われたが、相手DFに当たっていたためか、公式記録はオウンゴールとなった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

