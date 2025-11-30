『悪魔がはらわたでいけにえで私』『ザ・ゲスイドウズ』の宇賀那健一監督最新作、人体を素材に“人間椅子”を作るハードコア・スラッシャー『インコンプリート・チェアーズ』が１月23日より公開。予告編とメインビジュアルが解禁された。

才気あふれる椅子職人の九条新介は、洗練された作品をSNSにアップし、業界の注目を集めていた。しかし、SNS上で見せているのはすべて仮初めの姿。九条は、作品に魅せられ、連絡してきた人々を工房に招き入れ、容赦なく殺害。椅子の“素材”にしていたのだった。

血飛沫たっぷりの予告編はこちら。“素材”の解体を行っているらしき九条が大変ワイルド。

椅子職人と殺人鬼という二つの顔を持つ九条を演じるのは一ノ瀬竜。撮影に向けてストイックに肉体改造に挑み、17kgの増量を行った後に13kg絞り、撮影前にも入念にパンプアップ。その鍛え上げられた肉体は劇中でも存分に披露されているという。『アメリカン・サイコ』のクリスチャン・ベールのような感じかな？

白と黒のコントラストが印象的なシックなメインビジュアルは九条の２面性を表現。ボディホラーファン的にはグッとくるけど、劇場には飾りにくそうな海外版ビジュアルはこちら。“人体”感だいぶ強い。

『インコンプリート・チェアーズ』

2026年１月23日新宿バルト９他にて公開