¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè37Àá¡¡¿À¸Í0¡½0FCÅìµþ¡Ê2025Ç¯11·î30Æü¡¡¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë
¡¡¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤ò¼õ¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¼äÕì¡Ê¤ê¤ç¤¦¡Ë´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿FCÅìµþÀï¸å¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÁª¼ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ°§»¢¤·¤¿¼ç¾¤ÎDF»³ÀîÅ¯»Ë¤Ï¤Ò¤È¤·¤¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¤½ª¤¨¤¿¸å¡Ö¤½¤·¤Æ¥¿¥«¤µ¤ó¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿FWÉðÆ£²Åµª¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¿À¸Í¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¿¥«¤µ¤ó¡£¥¿¥«¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤·¡¢²¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤Èá¤·¤¤¤·¡¢¼ä¤·¤¤¡×¡£²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»×¤¨¤Ð22Ç¯6·î¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î¿À¸Í»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£Æ±Ç¯8·î¤ÎACL½à¡¹·è¾¡¡¦Á´ËÌ¸½ÂåÀï¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¤Ë¤ÏÂàÇ¤¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ò³°¤·¤¿23Ç¯¤â¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐËþÎ»¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À24Ç¯¤â¡¢·è¤·¤Æ´ÆÆÄ¤Î°Ø»Ò¤Ï°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤«¡¢¤½¤ì°Ê³°¤«¡½¡½¡£¡ÖÉ¬»à¤¹¤®¤¿ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â23Ç¯11·î¤ËÒì¤¤¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿À¸Í¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¤¨¡Ä¤¦¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°¦¤¬ÂÎ¤ÈÆ¬¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤ÎÆü¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Áê¼ê¤È¼«¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂ¾¥¯¥é¥Ö°Ê¾å¤Î½Å°µ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤¦»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÊé¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
