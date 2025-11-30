長年クラブを支えたカルロ・アンチェロッティがクラブを去り、レヴァークーゼンからシャビ・アロンソを引き抜いたレアル・マドリード。アロンソは現役時代レアルでプレイしており、古巣への帰還となった。



アロンソ体制でのレアルはリーグ戦13試合を終えて2位。首位バルセロナは1試合消化試合数が多く、レアルはアウェイでのジローナ戦に勝利すれば、ライバルを抜いて1位となる。



そんなレアルだが、気になるのはアロンソ監督と選手の関係性だ。チームのエースであるヴィニシウスとの確執が報じられており、MFではフェデリコ・バルベルデもアロンソ監督に対し不満を募らせているといわれている。





『Mirror』によると、そんなウルグアイ代表MFに対し、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドが関心を寄せているようだ。バルベルデとレアルの契約は2029年までとなっているが、アロンソ監督との関係性が変わらないのであれば、退団を希望すると報じられている。MFはユナイテッドの補強ポイントの1つ。レアルはバルベルデが移籍を希望するのであれば、1億ポンド(約206億円)のオファーを求めるとのこと。ただ、ユナイテッドは27歳となったバルベルデの評価額を7000万ポンド(144億円)としており、3000万ポンドの隔たりがある。