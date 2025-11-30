女優の北川景子（39）が30日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。夫婦で心がけていることを明かした。

11月22日の「いい夫婦の日」にちなみ、明治安田生命保険相互会社が「理想の有名人夫婦」を調査をしたところ、北川とミュージシャンでタレントのDAIGO夫妻が、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平＆真美子さん夫妻を抑えて、初の1位となった。

北川は「凄い、そうそうたる…何か凄いことになっていますね」と言い「2人ともテレビに出させていただいたりして、公の仕事をしているので、常に自分が取る行動が、相手のイメージにもつながっていく、ということがお互いありまして、常日頃から、正しく生きられるようにということは、夫婦で心掛けてはいるんですけど、一番というのは大変恐縮です」と感謝した。

北川は2016年にミュージシャンでタレントのDAIGOと結婚、5歳の長女、1歳の長男をもうけた。

「理想の有名人夫婦」ランキングは、20歳から79歳の全国1620人から回答されたデータを集計したもので、1位がDAIGO・北川景子、2位が大谷翔平・真美子さん、ヒロミさん・松本伊代、4位が反町隆史・松嶋菜々子、5位が唐沢寿明・山口智子となっている。