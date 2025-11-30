タレントの岡田紗佳さん（31）が29日、自身のカレンダーの発売記念イベントに登場。今年のクリスマスの予定を明かしました。

プロ雀士としても活躍する岡田さん。記者にクリスマスの予定を聞かれると、「麻雀の練習会が入っています」と一言。「その後みんなでパーティーとか？」という質問には、「あ、絶対にしないですね。（チームのメンバー）それぞれみんな家庭もありますし」とサバサバと回答し、報道陣を笑わせました。

続けて「帰って1人でケーキとか（食べる）？」と聞かれると、「しないですね。クリスマスは東京にいる限りあまり興味がないですね。どこに行っても人混みがひどくて、とても家から出る気持ちになれないので、恐らくポケモンやってるんじゃないかなと思います」と答え、「年末も麻雀してゲームして…というような生活になると思う。逆に年末の方が東京に人がいなくなるのでお出かけしやすい。散歩でも行こうかな」と語りました。

岡田さんの2026年のカレンダーは、台湾で撮影された写真集のアザーカットが使われているといい、「2026年も私を思い出してくれたらすごくうれしいなと思います」とアピールしました。