「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（１２月７日、中京）

ジャパンダートクラシックで２冠馬ナチュラルライズを完封したナルカミが、今度は強豪ぞろいの古馬勢に挑む。前走は大井やナイターなど初物尽くしの一戦だったが、問題なくクリアし、４連勝を飾った。１９年クリソベリル以来の３歳馬Ｖで、ダート戦線の勢力図を塗り替えられるか−。

Ｊｐｎ１・４勝のメイショウハリオは前走が復活の兆し。帝王賞を競走除外後に臨んだＪＢＣクラシックでミッキーファイトの２着と健闘。２３年５着以来２年ぶりに出走する尾張のＧ１で、８歳馬が意地を見せる。

みやこＳで牡馬相手にレコードＶを飾ったダブルハートボンドは初のＧ１挑戦だが、見劣りはしない。大久保師が「苦手ではない」と話す通り、中京ダート千八は３戦３勝。しかも鞍上の坂井はこのレースを２連覇中と心強い。

２年連続銀メダルのウィルソンテソーロも雪辱に向けて気合十分。６歳となった今年も海外、地方と転戦し、強敵と激戦を繰り広げてきた。その経験値が頂上決戦でも生きるはずだ。

前走初ダートで２着と新味を発揮したシックスペンスや、安定感抜群のテンカジョウ、武蔵野Ｓを快勝したルクソールカフェ、復活の気配が漂うラムジェットなどもチャンスはある。