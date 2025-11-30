「ステイヤーズＳ・Ｇ２」（１２月６日、中山）

宝塚記念５着のチャックネイトが師走名物のマラソン重賞に参戦してきた。未知の距離なるが、折り合い面に不安はなく、長く脚を使えるのがセールスポイント。この距離は向きそう。７歳を迎えた今年はＧ２・２着、Ｇ１・５着とまさに充実期。持久力勝負は望むところだ。

オールカマー１０着からの反撃を期すクロミナンス。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬で併入。長期休養明けを使って出来は上昇している。昨年はＡＪＣＣ３着、日経賞２着、目黒記念３着と重賞初Ｖは目前まできている。８歳でも衰えはなく、叩き２戦目で本領発揮へ。

ホーエリートは牝馬ながら中長距離を主戦場とするとあってアルゼンチン共和国杯６着から参戦となる。春の目黒記念は首差２着に惜敗。実力は牡馬相手でも引けを取らない。

エリザベス女王杯８着から中２週で臨むヴェルミセル。全４勝を芝２５００メートル以上でマークしており、スタミナは豊富。芝３６００メートルはむしろプラスに出そう。時計のかかる冬場の芝も合う。

京都大賞典はしんがり負けを喫したワープスピードだが、芝３０００メートルを超える長丁場で結果を残してきた生粋のステイヤーだけに、距離が忙しかった印象だ。専門分野で変身も十分にある。