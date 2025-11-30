「鳴尾記念・Ｇ３」（１２月６日、阪神）

宝塚記念の前哨戦の位置付けとして６月に行われていたが、今年から１２月の施行となり、距離も芝２０００メートルから芝１８００メートルへ変更。時期や距離が短縮され、傾向がどのように変わるか見極めたいところだ。

チャレンジＣに続く重賞連勝を狙うオールナットが中心になる。１週前追い切りは栗東坂路で４Ｆ５３秒３−１２秒１をマーク。軽快な動きで登坂して仕上がりは良好だ。異父姉にＧ１を２勝した女傑ショウナンパンドラを持つ良血馬が４歳秋を迎えて軌道に乗ってきた。Ｖ有望の存在だ

チャレンジＣで２着に好走したグランヴィノス。脚元に不安があって出世は遅れたが、兄姉にヴィブロス、シュヴァルグラン、ヴィルシーナというＧ１馬が名を連ねる血統馬。キャリアはまだ８戦と伸びしろも大きい。前走の再戦模様。リベンジのチャンスが訪れた。

アンドロメダＳで復活Ｖを決めたウエストナウ。直線外からメンバー最速タイの末脚で力強く伸び、オクトーバーＳ１８着からの反撃に成功した。器用さに欠ける面があって成績は不安定だが、デビュー２戦目の京都新聞杯で２着するなど素質は高い。スムーズに運べれば好戦は可能だ。

カシオペアＳ２着から重賞獲りを狙うナムラエイハブ。１週前追い切りは栗東坂路で４Ｆ５３秒０−１２秒０をマーク。迫力十分の動きで出来は上昇気配。重賞ウイナーの仲間入りを果たす。

しらさぎＳは５着に敗れたデビットバローズ。２番手で運んだが、差し＆追い込み決着で展開が厳しかった。３走前は同舞台の大阪城Ｓを勝っており、距離延長は歓迎。開幕馬場で押し切りがあってもいい。