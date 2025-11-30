Ä«Á¯¶õ·³¤ÏÀïÎ¬·³»ö»ñ»º¤òÁõÈ÷¡½¶âÀµ²¸»á
Ä«Á¯¤Ç¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î28Æü¡¢Ä«Á¯¿ÍÌ±·³¶õ·³ÁÏÎ©80¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦°ìÏ¢¤Î¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¡¦¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢Ä«Á¯¶õ·³¤Ï¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬·³»ö»ñ»º¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê½ÅÂçÇ¤Ì³¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÀµ²¸»á¤ÏÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä«Á¯¿ÍÌ±·³¶õ·³ÁÏÎ©80¼þÇ¯Êó¹ð²ñ¤Ç¡¢¶õ·³¤Ï³ËÀïÁèÍÞ»ßÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¶õ·³¤ËÂÐ¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÀº¿ÀÎÏ¤È¹¶·âÅª¤Êµ¤Àª¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ä«Á¯ÎÎ¶õ¤ò¿¯ÈÈ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅ¨¤Î³Æ¼ïÄå»¡¹Ô°Ù¤È·³»öÅªÄ©È¯¤Î²ÄÇ½À¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ·âÂà¤·¡¢ÍÞÀ©¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÀµ²¸»á¤ÏÆ±Æü¡¢¶õ·³¤ÎÈô¹Ô±éµ»¤ò»²´Ñ¤·¡¢Ä«Á¯¤ÎºÇ¹â·®¾Ï¤Ç¤¢¤ë¶âÀµÆü·®¾Ï¤ò¶õ·³¤Ë¼øÍ¿¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë