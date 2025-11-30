貯金0円「蓄えがないと暮らせない年金制度は正しいのだろうか」67歳男性が老後に借金まで抱えた理由
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、青森県在住67歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（61歳）、子ども（35歳）
居住地：青森県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：550万円
現在の資産：預貯金0円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金466カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：8万2212円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：6万8000円（障害基礎年金）
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：障害基礎年金81万6000円（年額）
「昨年、脳卒中で入院して退院した。今は普通だが、入院費と物価の急上昇により、支出が収入を上回って借金生活に陥った」そう。投稿時点で「キャッシングの借金25万円」を抱えていると言い、「入院する前までは借金はした事がなかった。預金がゼロだったのが悪かったのかもしれないが、どうしようもなかった」とやるせない思いを語ります。
ひと月の支出は約「25万円」。「年金だけでは普通の生活ができない。暮らしていけない」と悲痛な思いをコメントしています。
今は「支出を減らすしかないので、米はなるべく食べない。朝食と昼食は決まっていて、朝はバナナと納豆、昼は袋のインスタントラーメンだけ。夜は米を食べている。米の値段が下がらないなら（今後は）米を食べない。生きているのがむなしい」と嘆息します。
今まで「決してぜいたくすることなく、質素な生活をしてきた。長男は大学に行かせたが、次男は大学に行きたがっているのに説得して、就職してもらった。辛い思い出だったが、長男も高卒で就職という形にした方がよかった気がする。どこで間違ったのか分からない。生きるのは難しい」と思いを吐露。
年金生活について「蓄えがないと暮らしていけない年金制度というのは、正しいのだろうか」と疑問を投げ掛けられていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
