これは、アリかナシか？

iPadのお供として、あると便利なApple Pencil。最近はサードパーティから格安のApple Pencil互換品（いわゆるジェネリックApple Pencil）もたくさんでていて、シンプルに手書きメモできればいいや。といったニーズの受け皿となっています。

そのジェネリックApple Pencil、なんと「探す」に対応したモデルも登場したのです。

まず、値段はブラックフライデーのセールで3,679円。これだけだとバカッ安ッ！ 買うわ！ となりますが、純正と比べると機能に差があります。

なので自分の使い方ならそれで十分？それとも物足りない？ を吟味してからジャッジしてみてください。

■ Apple純正の「Apple Pencil Pro」との機能差 ・筆圧感知非対応（傾き検知・パームリジェクションは対応） ・「探す」対応だが、音だより（「こっちの方向あと何m」のガイドはなし） ・有線での充電（ワイヤレス充電非対応） ・ホバー／ダブルタップ／バレルロール／スクイーズ／触覚フィードバックなどの機能なし

かなりシンプル仕様ですね。さすが値段6分の1。

あくまでも簡易ペンシル。でも音で場所を知らせてくれるのは心強い…

機能としては他のジェネリックApple Pencilと同様に、パームリジェクション（画面に手を置いてもご検知しない）や、傾きによる線の太さ変更は対応。

しかし、ホバーや、バレルロールなど、Apple Pencil Proならではのお絵かき時の便利機能はバッサリとカットされています。また、「探す」に対応していても、音で判断しないといけないのと、充電が有線というのもネックですね。

もしこれらの機能差があっても、自分の使い方なら十分だな。と思った方は以下よりどうぞ。「探す」で場所がわかるってやっぱり安心感なので。

僕…ですか？

お絵かきしないしPDFに注釈入れるくらいならコレで十分でしょう！ 家の中でよくApple Pencilが迷子になるので、この値段なら飛びついちゃう！

