絶対便利ですやん！

きっと多くの人のデスクに転がっているUSBハブ。外付けSSDやUSBメモリの抜き差しだったり、SDカードの読み込みだったりで、なんだかんだ手元に欲しいから、デスクに転がしておけ。ってなっちゃうんですよね。

でも、それ邪魔じゃない？ ちょっとしたアイデアでスマートにできますよ。

それがこれ。Ankerの「Anker Hub Mounting Kit 固定ホルダー」と言います。

トップ画像のとおり、ハブを粘着テープ（もしくはネジ）でくっつけて、そのへんにえいっと挟み込んで固定できるのです。便利すぎる…。

自由に回転できるから縦横関係ありませんし、ネジ止めでギュッと固定できるので、デスクの天板だろうとモニターのネックだろうと、いろんなところにガッチリ固定。

Anker、たまにこういう整理整頓ガジェット出してきて、またそれがピンポイントで便利だから偉いよなぁ。

ちなみに、粘着テープ固定なのでAnkerのハブだけじゃなくて、いろんなメーカーのハブに使えると思います。年末年始のデスク整理にぜひ。

