¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍËÌë10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Î½÷Í¥¡¦ÎëÌÚµþ¹á¡Ê57¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤ÈÎëÌÚ¤ÏµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤ÎÆ±¶¿¡£¤½¤Î¸òÎ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¥é¥¸¥ª¤Çµþ¹á¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ç¤âÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡Ê¶¦±é¤ÎºÝ¤Ë¡Ë³Ú²°¤Ëµþ¹á¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È½éÂÐÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤ÎÏÃ¤ò¥é¥¸¥ª¤Ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£»ä¤ÎÏ¢ÍíÀèÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¡£¤Ï¤¤¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¡¢¸òÎ®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÈµÜ¾ë½Ð¿È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎëÌÚ¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤È¤³¤í²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¤â¡ÖÍê¤à¤ÈÃÇ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÙß·¤Ï¡Ö¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀçÂæÊÛ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢°ËÃ£¤â¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÎëÌÚ¤Î¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂæËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀçÂæÊÛ¤¬¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£