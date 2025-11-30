ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国で26年度の国家公務員試験始まる 中国で26年度の国家公務員試験始まる 中国で26年度の国家公務員試験始まる 2025年11月30日 22時24分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３０日、試験会場の無錫旅游商貿高等職業技術学校（江蘇省無錫市）で、会場の掲示板を確認する受験生。（無錫＝新華社配信／還月亮） 【新華社北京11月30日】中国で30日、2026年度国家公務員試験の公共科目筆記試験が各地で実施された。３０日、試験会場の山西省運城市実験中学校で、会場に入る受験生。（運城＝新華社配信／閆鑫）３０日、試験会場の山東省棗荘（そうそう）市実験小学校（薛城）で、試験前の見直しをする受験生。（棗荘＝新華社配信／李志軍）３０日、試験会場の連雲港中等専業学校（江蘇省連雲港市）で、会場に向かう受験生。（連雲港＝新華社配信／耿玉和）３０日、試験会場の南京林業大学（江蘇省南京市）で、入場を待つ受験生。（南京＝新華社配信／劉建華）３０日、試験会場の南京林業大学（江蘇省南京市）で、会場に向かう受験生。（南京＝新華社配信／蘇陽） リンクをコピーする みんなの感想は？