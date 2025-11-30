ダウンタウン・浜田雅功さん（62）が29日、自身が開催する個展のスペシャルイベントに登場。ファンとの交流イベントは初めてという浜田さんが、各地から集まった約300人（主催者発表）と対面し、握手や会話などを楽しみました。

今回行われたスペシャルイベント『浜田雅功先生 手形押すとし』は、浜田さんが参加者の目の前で特別にデザインされた色紙に手形を押し、プレゼントするというもの。ライセンスの井本貴史さん（47）、どりあんずなど“浜田軍団”の芸人たちも応援に駆けつけました。

■ファンからの声掛けに大笑いする場面も

浜田さんと会える貴重なチャンスに、北海道や熊本県、浜田さんと同郷・兵庫県といった全国各地はもとより、マレーシアから訪れたという人も。遠方からの参加者の多さに浜田さんは驚きの声を上げていました。

浜田さんと会うなり涙を流す人や、「40年ファンです！」、「いつも笑わせてくれてありがとうございます！」と思いを伝える人、感動で手が震える人、手作りうちわを持ったり、“ダウンタウングッズ・浜田グッズ”を身に着けている人など、参加者たちは様々な形で愛をアピール。浜田さんは手形を押しながら笑顔で対応し、握手をしていきました。

中には「父親にそっくりなんです」と話し、浜田さんに「俺がこいつの！？」と笑いを誘うやり取りをした人や、「長生きしてください！」とのお願いに浜田さんが大笑いしてしまうなど、印象的な声かけをする人もいました。

■最も多いリクエストは『ドツキ』

今回、特に多かったのが「頭をたたいてください」という『ドツキ』のリクエストでした。たたかれたファンは「うれしい！」と大喜び。その様子に浜田さんは「俺、猪木さんちゃうで！」とツッコミ、さらに「自分で“たたいてください”って言うといて、会場出たあとに訴えんといてな？」とコメントし、笑いを誘っていました。

浜田さんの個展『空を横切る飛行雲』は、東京・麻布台ヒルズギャラリーにて12月21日（日）まで開催中です。