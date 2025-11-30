¡Ú»Ä¤ê1Æü¡Û¤Ç¡¢¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡©Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡ÖAppleÀ½ÉÊ¡×ºß¸Ë¤¢¤ê¡¦Çä¤êÀÚ¤ìºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û▶¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦Î¢¥ï¥¶¤Ï¥³¥ì¡ª
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤â¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤âÌÀÆü¤¬ºÇ½ªÆü¡£¡Ö¤Ç¤â¤É¤¦¤»AppleÀ½ÉÊ¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤°Çä¤êÀÚ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢Å°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î·ë²Ì¡¢¡Öºß¸Ë¤¢¤ê¡×¤«¤Ä¡Ö¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡×¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤¬¤Þ¤ÀÇã¤¨¤Þ¤¹¡ª¡¡ ÆÃ¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎM4 MacBook¤ä¡¢USB-CÂÐ±þ¤ÎiPhone 15¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Çº£¤Ê¤éÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï´ñÀ×Åª¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£
¢£1. ¡Ú´ñÀ×¤Îºß¸Ë¤¢¤ê¡ÛMacBook Air (M4) ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î15%OFF
°ìÈÖ¤ÎÌÜ¶Ì¤¬¤Þ¤ÀÇã¤¨¤ë¡ª¡¡2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·MacBook Air (M4¥Á¥Ã¥×)¤¬¡¢¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤«¤Äºß¸Ë¤¢¤ê¡ª
▶MacBook Air¡Ê13¥¤¥ó¥Á¡¦8¥³¥¢GPU/16GB ¥á¥â¥ê¡¦256GB SSD¡Ë¡Ú15%OFF¡Û
¡ï164,800 ¢ª Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025²Á³Ê¡ï139,800
¡Úºß¸Ë¾õ¶·¡Û
¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡§ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡§ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¥·¥ë¥Ð¡¼¡§ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¡Ú¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û °ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡×¤â¤Þ¤ÀÁª¤Ù¤Þ¤¹¡ª¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤â¤¢¤ê¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤ÎM4¥â¥Ç¥ë¤¬2.5Ëü±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡£¿§¤¬Áª¤Ù¤ë¤¦¤Á¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¡¦ÊÔ½¸¸þ¤±¡Û¥á¥â¥ê24GB¤ÎÆÃÀ¹¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤âº£¤Ê¤éºß¸Ë¤¢¤ê¡ª
▶MacBook Air ¡Ê13¥¤¥ó¥Á¡¦10¥³¥¢GPU/24GB ¥á¥â¥ê¡¦512GB SSD¡Ë¡Ú11%OFF¡Û
¡ï224,800 ¢ª Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025²Á³Ê¡ï199,800
¡Úºß¸Ë¾õ¶·¡Û
¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡§ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡§ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¥·¥ë¥Ð¡¼¡§ºß¸Ë¤Ê¤· ❌
¡Ú¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û ¡Ö¥á¥â¥ê16GB¤¸¤ãÉÔ°Â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Æ°²èÊÔ½¸¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÊý¤ËÏ¯Êó¡£¥á¥â¥ê24GB¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥¸512GB¤Î¾å°Ì¹½À®¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î20Ëü±ßÀÚ¤ê¡£Ä¹¤¯²÷Å¬¤Ë»È¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤òÁª¤Ö²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¥¢¥ê¡ª
¢£2. ¡Ú¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡ÛiPhone 14 ¤¬7Ëü±ßÂæ¤ÇÇú°Â
ºÇ¿·µ¡¼ï¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ì¤¬º£²ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
▶ iPhone 14 (128GB) - ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È
»²¹Í²Á³Ê¡ï95,800 ¢ª ¡Ú17¡óOFF¡ÛAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025²Á³Ê¡ï79,800
¡Úºß¸Ë¾õ¶·¡Û
ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¡Ú¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û 8Ëü±ß¤òÀÚ¤ë²Á³Ê¤Ç¿·ÉÊ¤ÎiPhone¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥µ¥Öµ¡¤ä¡¢¤ª»ÒÍÍÍÑ¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡£ÇúÈ¯Åª¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ½ªÆü¤Þ¤Çºß¸Ë¤¬¤â¤Ä¤«¤É¤¦¤«²ø¤·¤¤¡Ä⁉
¢£3. ¡ÚÃ¦Lightning¡ÛiPhone15/15 Plus¤Ï¥«¥é¡¼¤¬Áª¤Ù¤ë¡ªUSB-CÇÉ[¤Ï¥³¥ì
¡ÖiPhone 14¤Ï°Â¤¤¤±¤É¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏUSB-C¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡× ¤½¤ó¤ÊÊý¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖºÇÅ¬²ò¡×¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¡£¤Ê¤ó¤È¥¤¥¨¥í¡¼°Ê³°ºß¸Ë¤¢¤ê¡ª¡ª
▶ iPhone 15 Plus (128GB)
»²¹Í²Á³Ê¡ï124,800 ¢ª ¡Ú13¡óOFF¡ÛAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025²Á³Ê¡ï108,600
¡Úºß¸Ë¾õ¶·¡Û
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡§ ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¥¤¥¨¥í¡¼¡§ºß¸Ë¤Ê¤· ❌
¡Ú¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û ¡Ö10Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤ÇÇã¤¨¤ëÂç²èÌÌ¡£Æ°²è¤ä¥²¡¼¥à¤òÂçÇ÷ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Pro Max¡ÊÌó20Ëü±ß¡Á¡Ë¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡ÚÍÆÎÌ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÛiPhone 15 (512GB)¤â¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Çºß¸Ë¤¢¤ê
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤ÊÊý¤Ø¡£Âç²èÌÌ¡õÂçÍÆÎÌ512GB¥â¥Ç¥ë¤¬25,000±ßOFF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æº£¤Ê¤éÁ´¿§ºß¸Ë¤¢¤ê¡ª
▶ iPhone 15 Plus (512GB)
»²¹Í²Á³Ê¡ï169,800 ¢ª ¡Ú15¡óOFF¡ÛAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025²Á³Ê¡ï144,700
¡Úºß¸Ë¾õ¶·¡Û ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¤¥¨¥í¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼ Á´¿§ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¡Ú¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û ¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´Þ¤á¡¢º£¤Ê¤éÁ´¿§Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯»È¤¦¤Ê¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É²Ý¶â¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë512GB¤¬·ë²ÌÅª¤Ë°Â¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¢£4. ºÇ¿· iPad Air (M3) 1TB¤¬Ìó2Ëü±ß°ú¤¡ª[/HEAD]
¡ÖPro¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ëºÇ¶¯¤ÎAir¤¬Íß¤·¤¤¡× ¤½¤ó¤ÊÊý¤ËÏ¯Êó¡£ºÇ¿·M3¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¤ÎiPad Air¡¢¤·¤«¤âÂçÍÆÎÌ1TB¥â¥Ç¥ë¤¬·ê¾ì¤Ç¤¹¡£
▶ iPad Air 11¥¤¥ó¥Á (M3¥Á¥Ã¥×¡¦Wi-Fi¡¦1TB)
»²¹Í²Á³Ê¡ï186,800 ¢ª ¡Ú10¡óOFF¡ÛAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025²Á³Ê¡ï167,800
¡Úºß¸Ë¾õ¶·¡Û ¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¼ Á´¿§ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¡Ú¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎM3¥â¥Ç¥ë¤¬Ìó1.9Ëü±ß°ú¤¡£
Æ°²èÊÔ½¸¤ä¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸1TB¤ÏÉ¬¿Üµé¡£¥Ý¥¤¥ó¥È1678pt´Ô¸µ¤â´Þ¤á¤ë¤È¼Â¼Á²Á³Ê¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
[HEAD]5. ¿··¿ AirPods 4 ¤¬¡Ö2¥â¥Ç¥ë¤È¤â¡×¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¡ª[/HEAD]
ºÇ¿·¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖAirPods 4¡×¤¬¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ö¤¢¤ê¡×¤È¡Ö¤Ê¤·¡×¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¡ÛAirPods 4 (ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë)
▶ AirPods 4 (¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÈóÅëºÜ)
»²¹Í²Á³Ê¡ï21,800 ¢ª ¡Ú19¡óOFF¡ÛAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025²Á³Ê¡ï17,700
¡Úºß¸Ë¾õ¶·¡Û ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¡Ú¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û ¤Þ¤µ¤«¤Î1Ëü±ßÂæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇAirPods¤Î²»¼Á¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¡£
B. ¡Úµ¡Ç½½Å»ë¡ÛAirPods 4 (¥Î¥¤¥¥ã¥óÅëºÜ)
▶ AirPods 4 (¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ)
»²¹Í²Á³Ê¡ï29,800 ¢ª ¡Ú17¡óOFF¡ÛAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025²Á³Ê¡ï24,800
¡Úºß¸Ë¾õ¶·¡Û ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Î¥¤¥º¤¬¾Ã¤¨¤ëËâË¡ÂÎ¸³¡£¾åµµ¡¼ï¤È¤Îº¹³Û¤ÏÌó7,000±ß¤Ç¤¹¡£
[HEAD]6. ¡ÚºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÛApple Watch Series 10 (Cellular) ¤¬1Ëü±ß°Ê¾åOFF¡ª
▶ Apple Watch Series 10 (GPS + Cellular¥â¥Ç¥ë) - 42mm
»²¹Í²Á³Ê¡ï75,800 ¢ª ¡Ú14¡óOFF¡ÛAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025²Á³Ê¡ï65,000
¡Úºß¸Ë¾õ¶·¡Û
¥·¥ë¥Ð¡¼/¥Ö¥ë¡¼¥¯¥é¥¦¥É¡§ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¥í¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É/¥×¥é¥à¡§ºß¸Ë¤¢¤ê ⭕️
¢¨¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à/¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ïºß¸Ë¤¢¤ê¤À¤¬Èó¥»¡¼¥ë²Á³Ê
¡Ú¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û ÄÌ¾ï¤Ê¤é¹â²Á¤ÊCellular¥â¥Ç¥ë¤¬¥»¡¼¥ë¤Ë¡£iPhone¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä³°½Ð¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡£²èÌÌ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Çö·¿²½¤·¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÚÍ×Ãí°Õ¡ÛÇä¤êÀÚ¤ì¡¦¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý³°¥ê¥¹¥È
»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¡Öº£Ãµ¤·¤Æ¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
❌ iPhone 16 (256GB)¡§¡Ö¸½ºß¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×É½¼¨¤ÇÁ´ÌÇ¤Ç¤¹¡£
⚠️ iPad mini (A17 Pro)¡§ºß¸Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Äê²Á¡Ê¡ï104,800¡Ë¤Ç¤¹¡£
⚠️ iPad 11 ¥¤¥ó¥Á(A16)¡§ºß¸Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Äê²Á¡Ê¡ï84,800¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£·ëÏÀ¡§º£¤¹¤°¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡©
»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡ÖiPhone 15¤ÎÁª¤Ù¤ë¿§¡×¤ä¡ÖMacBook Air¡×¤â°ìµ¤¤Ëºß¸ËÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£
¡üºÇ¿·¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò°Â¤¯Çã¤¤¤¿¤¤ ¢ª MacBook Air M4
¡üUSB-C¤Ç²÷Å¬¤ËiPhone¤ò»È¤¤¤¿¤¤ ¢ª iPhone 15 Plus
¡ü¤È¤Ë¤«¤¯°Â¤¯iPhone¤¬Íß¤·¤¤ ¢ª iPhone 14
¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¢£¡ÚÎ¢¥ï¥¶¡Û¤µ¤é¤ËAppleÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡ª
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¤¹¤Ç¤Ë³«ºÅÃæ¤Î¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥ÉºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÂ£¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿Ê¬¤Ï¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¡Ö¥»¡¼¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡.¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê¹ØÆþÁ°É¬¿Ü¡Ë¤Î¤¦¤¨
¢ÂÐ¾Ý¥¢¥Þ¥®¥Õ5000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¡ÊE¥á¡¼¥ë/PDF/ÇÛÁ÷¥¿¥¤¥×¡Ë¤Ç
¡ü5000¡Á9999±ß¢ª300¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü10000¡Á19999±ß¢ª500¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü20000±ß°Ê¾å¢ª700¥Ý¥¤¥ó¥È
¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¡ª
¡Ú¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖWEBÊÔ½¸ÉôYYY¡Û