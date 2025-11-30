妻夫木聡が主演する３０日のＴＢＳ「ザ・ロイヤルファミリー」は、第８話「相続馬限定馬主」が放送された。

耕造（佐藤浩市）の後を耕一（目黒蓮）が継ぎ、新たなチームが始動。すったもんだはあったものの、ロイヤルファミリーは順調に白星を重ねる。

次週予告が不穏。ロイヤルファミリーが落馬し、その後、獣医に見せる必要があると示唆される。さらに「ジョッキーの交代も」「ファミリーの引退も考えるべきなのかもしれません」と言葉が続き、ピンチを迎えている様子がひしひしと伝わった。

獣医役で市川実日子が映り、ネットは騒然。「ホットスポット」「アンナチュラル」などで知られるヒット請負人が最終盤で初登場する。

白衣姿が「アンナチュラル」のキャラを思わせ、Ｘでは「来週の予告に市川実日子さんの白衣姿が現れ、急にアンナチュラル感が出てきて事件を想像してしまう。」「まさかなの！！市川実日子さん」「最終章で市川実日子さん出てくるの強すぎない？」「予告に市川実日子出て来て声出た」「追加キャストで日曜劇場のパワーを感じる…来週の獣医市川実日子楽しみすぎるわね」「この終盤から市川実日子さん来るのはやばい、流石日劇」などの声が並んだ。