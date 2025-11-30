N・フォレストvsブライトン スタメン発表
[11.30 プレミアリーグ第13節](The City Ground)
※23:05開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 4 モラート
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 37 ニコロ・サボーナ
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 ダン・エンドイェ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
FW 19 イゴル・ジェズス
控え
GK 13 ジョン・ビクトル
DF 23 ジャイール・クーニャ
DF 30 ウィリー・ボリー
DF 44 ザック・アボット
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 7 カラム・ハドソン・オドイ
FW 15 アルノー・カリムエンド
FW 21 オマリ・ハッチンソン
監督
ショーン・ダイチ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 29 マキシム・デ・クーパー
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
FW 9 ステファノス・ツィマス
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります