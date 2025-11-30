ウエスト・ハムvsリバプール スタメン発表
[11.30 プレミアリーグ第13節](ロンドン スタジアム)
※23:05開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 32 フレディ・ポッツ
FW 9 カラム・ウィルソン
控え
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 5 イゴール
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 39 アンディ・アービング
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 アレクサンデル・イサク
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 11 モハメド・サラー
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
※23:05開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 32 フレディ・ポッツ
FW 9 カラム・ウィルソン
控え
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 5 イゴール
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 39 アンディ・アービング
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 アレクサンデル・イサク
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 11 モハメド・サラー
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります