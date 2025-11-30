[11.30 プレミアリーグ第13節](ロンドン スタジアム)

※23:05開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 25 ジャン・クレール・トディボ

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 27 スングトゥ・マガサ

MF 32 フレディ・ポッツ

FW 9 カラム・ウィルソン

控え

GK 1 マッズ・ハーマンセン

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 3 マキシミリアン・キルマン

DF 5 イゴール

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

MF 39 アンディ・アービング

FW 11 ニクラス・フュルクルク

FW 17 ルイス・ギリェルミ

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 アレクサンデル・イサク

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 11 モハメド・サラー

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります