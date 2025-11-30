セリエA 25/26の第13節 レッチェとトリノの試合が、11月30日20:30にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。

レッチェはニコラ・シュトゥリッチ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、メドン・ベリシャ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはニコラ・ブラシッチ（MF）、チェ・アダムス（FW）、ニールス・ヌクンク（DF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。レッチェのメドン・ベリシャ（FW）のアシストからラッサナ・クリバリ（MF）がヘディングシュートを決めてレッチェが先制。

さらに22分レッチェが追加点。メドン・ベリシャ（FW）のアシストからラメック・バンダ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

37分、トリノが選手交代を行う。グビダス・ギネス（MF）からドゥバン・サパタ（FW）に交代した。

ここで前半が終了。2-0とレッチェがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、トリノのニコラ・ブラシッチ（MF）のアシストからチェ・アダムス（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レッチェが2-1で勝利した。

なお、レッチェは80分にイルベル・ラマダニ（MF）、81分にダニロ・べイガ（DF）に、またトリノは78分にチェザーレ・カザデイ（MF）、83分にサウール・ココ（DF）、90+3分にシリル・ヌゴンジュ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 22:30:18 更新