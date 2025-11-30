SPYAIR、2026年全国ツアー『SPYAIR TOUR 2026』ホールシリーズ決定
SPYAIRが、2026年の全国ツアー『SPYAIR TOUR 2026』ホールシリーズが決定したことを発表した。
■ライブハウスシリーズとあわせ2026年全国ツアーは全国13都市で開催！
2026年の全国ツアーは2月14日の神奈川公演を皮切りに7都市で展開するライブハウスシリーズに、東京・千葉・名古屋・大阪・札幌・福岡の6都市で行われるホール公演を加えた、全国13都市で開催される。
ホールシリーズの最速先行受付が11月30日20時よりオフィシャルFC「AIR-GATE」にてスタート。ライブハウスシリーズは一般発売中だ。
2026年は1月の仙台・東京での『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』振替公演を経て、2月よりこの全国ワンマンツアー『SPYAIR TOUR 2026』を開催する。結成20年・デビュー15年を迎えたSPYAIRの今後の動きに注目したい。
■ツアー情報
『SPYAIR TOUR 2026』
2026年
【HALL Series】
03/20（金・祝）千葉・松戸森のホール21
03/29（日）大阪・オリックス劇場
04/05（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール
04/12（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
04/29（水・祝）北海道・札幌教育文化会館
05/14（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA
【Live House Series】
02/14（土）神奈川・Yokohama Bay Hall
02/21（土）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
02/22（日）広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO
02/28（土）石川・金沢Eight Hall
03/01（日）新潟・NIIGATA LOTS
03/07（土）愛媛・松山WstudioRED
03/08（日）香川・高松MONSTER
『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』振替公演
（※2025年6月からの振替公演）
2026年
01/17（土）宮城・仙台PIT
01/20（火）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
