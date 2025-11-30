元プロビーチバレーボール選手でタレントの浅尾美和（39）が、11月30日までに自身のインスタグラムを更新。“名古屋デート”を報告した。

浅尾はレギュラー出演している名古屋テレビ「ドデスカ！」終わりについて投稿。「ドデスカ終わりにおぐちゃんと上前津駅で待ち合わせして、また大須に行って来ました」と、元バドミントン日本代表の小椋久美子さんと韓国料理やカフェを楽しんだ様子を紹介した。

「おぐちゃんは写真撮るのがめっちゃ上手！！写真を撮ってる姿も絵になります 今回も美味しそうな写真は全ておぐちゃん撮影です」などと投稿。写真も数枚掲載して、紹介した。

さらに「帰りも商店街を二人で歩きながら、ここもテレビで見たことあるー！！とテンションが上がるお店が大須にはいっぱい！！次も楽しみです！！おぐちゃん、いつも朝からありがとう」と、“名古屋デート”を最後まで楽しんだ様子だった。

この投稿には「美人姉妹 ステキなご飯会でしたね」「お２人の笑顔が明るくて大好きです！」「浅尾さんはいつも自然体ですね」「浅尾さんめっちゃかわいい」などの声が上がっていた。