¡Ú¥µ¥Þ¥¹¥¿¡Û¼Í¼êÌðÌ£¹á¡¡Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¥×¥íÀï£¸Ï¢ÇÆÃ£À®¡ª¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¸¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê£Ó£Ó£Á¡Ë¡×¤Î¡Ö£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ð£Ò£Ï¡¡£Ç£Ò£Á£Î£Ä¡¡£Ð£Ò£É£Ø¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ô£Æ£Ô¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢¼Í¼êÌðÌ£¹á¡Ê£³£°¡Ë¤¬¥Ó¥¥Ë¥Ù¥Æ¥£¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¡ÊÌµº¹ÊÌµé¡ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Ó£ÁÇ§Äê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¼Í¼êÌð¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Î·è¾¡Âç²ñ¤Ç½é£Ö¡£º£Âç²ñ¤Ç¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¥×¥íÀï£¸Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö£±¿Í¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢£±¿Í¤À¤È¤Ê¤ó¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ì½ï¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îà¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°µ´¬£Ö¤ò¿ë¤²¤¿¼Í¼êÌð¤Î³èÌö¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£