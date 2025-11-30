°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¡Ä¡ª¡© ÃæÅÄæÆ¡¢¼éÈ÷Ãæ¤Ë¡ÈÁÛÄê³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤ë¤Êw¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×ËÜ²»¥À¥ÀÏ³¤ì¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡ÚÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à¡ÛÆüËÜ1¡¼7´Ú¹ñ¡Ê11·î30Æü¡¿¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÅÄæÆ¡¢¼éÈ÷Ãæ¤Ëº®Íð¡©¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À
11·î30Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à2025¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÆâÀîÀ»°ì¡¦»å°æ²ÅÃË¡¦ÃæÅÄæÆ¤Î¡È³°Ìî¥È¥ê¥ª¡É¤¬¸«¤»¤¿³Ú¤·¤²¤Ê¤Ò¤È¥³¥Þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²óÉ½¡¢´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¼éÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¬ÁõÃå¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë²ñÏÃ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ì¥Õ¥È¤ÎÆâÀî¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»å°æ¡¢¥é¥¤¥È¤ò¼é¤ëÃæÅÄ¤Î³°Ìî¥È¥ê¥ª¤Ï¡¢1µå¤´¤È¤ËÇÉ¼ê¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤²¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢ÃæÅÄ¤Ï¡Öµ÷Î¥´¶Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¸ÍÏÇ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡£¤³¤¦¤·¤¿¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤²¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤ë¤Ê¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦£÷¡×¡Ö¤½¤é¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¸ø¼°Àï¤Ç¤â¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤w¡×¡Ö¤³¤Î3¿Í¸½Ìò¤Ç¤ä¤ì¤ë´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à2024¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹¥¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿Ä»Ã«·É¤ò¾¾ÅÄÀë¹À¤é¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¤ä¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡×¤È¤¤¤¸¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë