第２６回チャンピオンズカップ・Ｇ１は１２月７日、中京競馬場のダート１８００メートルで行われる。

３歳馬と実績のある古馬の対決となるが、４連勝中のナルカミ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）が中心となる。

不来方賞、ジャパンダートクラシックとダートグレードレースを完勝して臨む。まだ底を見せていない点も魅力だ。ただ、キャリア唯一の敗戦が中京ダート１８００メートル。もちろん、当時とは馬も違うが、コース替わりがどう出るかというのはポイントになる。レモンポップで一昨年、昨年と連覇をしている調教師、馬主のコンビだけに期待したい。

もう一頭の３歳馬ルクソールカフェ（牡３歳、美浦・堀宜行厩舎、父アメリカンファラオ）は、ジャパンダートクラシックがナルカミに離された３着だったが、海外遠征帰りで仕上がり途上というのもあった。前走の武蔵野ステークスは、フェブラリーステークスを制したコスタノヴァを３馬身半離して強い内容。１８００メートルならナルカミとの差も詰まっていいはずだ。

一昨年、昨年と当レース２着で悔しい思いをしているウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は２走前のマイルＣＳ南部杯を完勝と、力の衰えは見られない。中京コースは勝ち星こそないが、ここ２年の走りを見れば相性はいい。どんな競馬でもできるのは強みになるだろう。

前がやり合うようならラムジェット（牡４歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）が怖い。昨年の東京ダービー馬。そこから勝ち星に恵まれないが、前走のみやこＳはメンバー最速の上がりを使って４着と復調気配が漂う。前走から取り入れた障害練習の効果も出ていて、２勝を挙げる中京コース。はまれば一発がある。

古豪メイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田稲男厩舎、父パイロ）は取り消し明けの前走、ＪＢＣクラシックで２着と底力を見せた。ペースが流れれば末脚は脅威で侮れない。