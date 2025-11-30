お願い！ 在庫残ってて、、！【ダイソー】ちょっとしたお出かけに◎「トートバッグ」

ちょっとしたお出かけのお供に便利なトートバッグ。【ダイソー】には大人世代が持つのにぴったりな、おしゃれトートバッグがプチプラで登場しています。A4サイズ対応や、お弁当を持ち歩くのによさそうなミニサイズなど、注目のトートバッグをピックアップしました。

ぷくっとした持ち手のシンプルミニバッグ

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

カジュアルにもきれいめにも使える、ナイロン素材のシンプルミニトート。マチがある舟形で、ファスナーで開閉できます。落ち着いたカーキ色でお仕事服にも浮かず、ランチバッグにするのもよさそう。持ち手が特徴的で、@ftn_picsレポーターとも*さんによると「中綿入りのハンドルはぷくぷく感が気持ちよく、ずーっと触ってしまいます」とのこと。

ほっこりデザインのキルティングトート

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

オフホワイトのキルティング素材を使った、ナチュラルな印象のミニトート。ふっくらした表面感と、持ち手部分のバイカラーが、デザインのいいアクセントになっています。レポーターとも*さんは大きさについて「ランチバッグとしても活躍しそうな大きさで、底部分のマチは約11cmもあります」と紹介。お弁当を持って出かけたい、行楽シーンにぴったりのミニバッグです。

デニムっぽい見た目の2WAYバッグ

【ダイソー】「デニム風ショルダートートバッグ（2Way）」\330（税込）

デニム風のカジュアルな素材を使った、シンプルなトートバッグ。ショルダー紐付きで、斜めがけもできる2WAY仕様です。A4サイズに対応しているうえに7cmのマチがあるので、書類や本なども持ち歩きやすいのが魅力です。

犬たちに思わずにっこりな大きめトート

【ダイソー】「トートバッグ（猫・犬）」\330（税込）

さまざまな犬種の顔がプリントされた、ほっこり癒されるデザインの綿トートバッグ。約40cm × 33cm × 10cmと大きめサイズの横型トートは、サブバッグとして使うのもおすすめ。レポーターとも*さんは「持ち手が長めなので肩かけもしやすいです」と紹介していて、たくさん荷物を入れて持ち歩くときにも便利そうです。

