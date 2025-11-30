ÎëÌÚµþ¹á¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤ÊÉô³èÆ°¡¡¶¦±éÇÐÍ¥¤â¶Ã¤¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÎëÌÚµþ¹á¡Ê57¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍËÌë10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Éô³èÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÎëÌÚ¤È¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÂôÂ¼°ì¼ù¤¬VTR½Ð±é¡£ÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡Öµþ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆÀ¨¤¤±¿Æ°¿À·Ð¤¤¤¤¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©Î¦¾åÉô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©Ë¤´ÝÅê¤²¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡£Ë¤´ÝÅê¤²¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ËÎ¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·100¥á¡¼¥È¥ë¤ÈË¤´ÝÅê¤²¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö100¥á¡¼¥È¥ë¤À¤±¤À¤È¸©Âç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ê£¹ç¶¥µ»¤Ê¤éÊ¿¶ÑÅÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Ë¤´ÝÅê¤²¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ï¡Ö·»¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È³°¤ÇÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ê³èÈ¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½éÎø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÃË¤Î»Ò¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤ÏÍÄÃÕ±à¤Î»þ¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸å¤ËµÞ¤Ë±ü¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£