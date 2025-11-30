ストリングスホテル東京インターコンチネンタルは、「ストリングス フェスティブ アフタヌーンティー」を11月1日から12月27日まで提供する。

スイーツはクリスマスカップケーキ、チョコレートチーズケーキ、クリスマスショートケーキ、ベイクドアップル、柿と洋梨のジュレなどに、プレーンとオレンジ＆レモンジンジャーのスコーン、クロテッドクリームとローズヒップ＆オレンジマーマレードを添える。

セイボリーは栗のスープ、サーモン・ビーツ・ほうれん草のロール、海老のクリスピーロールをそろえ、20種以上のコーヒーや紅茶を選べるほか、期間限定でアリバチョコテリーヌとバニラアイスクリームが付く。

夜は「フェスティブ イブニングハイティー」を設定し、「ストリングス フェスティブ アフタヌーンティー」にトリュフ風味のフライドポテトを加える。シャンパーニュのフリーフロー付きプランも用意する。

場所はイタリアングリル「メロディア」とカフェ＆バー「リュトモス」で、ともに26階。提供時間は午後2時からと午後4時半からの2回で2時間制。イブニングはイタリアングリル「メロディア」で午後6時から9時半まで、ラストオーダーは午後7時半（フリーフローは7時）、2時間制。

料金はアフタヌーンティーが7,040円、イブニングハイティーが8,360円、シャンパーニュのフリーフロー付きが9,790円。いずれも税込、サービス料別。