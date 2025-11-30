俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）第８話が３０日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

亡くなった耕造（佐藤浩市）から相続馬限定馬主としてロイヤルファミリーを引き継いだ耕一（目黒蓮）は、騎手を翔平（市原匠悟）に変更するよう提案する。しかも、これまで乗っていた主戦・隆二郎（高杉真宙）本人の前でだ。

これには栗須（妻夫木）や調教師の広中（安藤政信）も怒りと困惑。その後耕一は理由を説明した。ロイヤルファミリーは晩成型のため、２年後の有馬記念で勝つプランであり、２年後にトップジョッキーの隆二郎と争っているのは翔平だと想像した…と語った。

ネットは「ここで翔平くんくるか」「白羽の矢が立った」とびっくり。また「騎手変更の提案をここまで主戦してきたジョッキーの前ですることなんか実際にあるんか」と本人の前で乗り替わりを提案したことに驚き。「隆二郎の前で言うのか」「トップジョッキー前にして、降ろせというのは失礼であるな」「佐木ぶち切れ案件」「そりゃキレるよな」「あー、佐木は今後無理だな」「隆二郎もいたくプライド傷つけられても仕方ない話だが···」「これはめめが悪いよ」という声が寄せられた。

そして「お父さんに似て耕一くんも頑固そうだから」「１年半で５２勝って関東の新人としてはなかなかだけどな」「勝ちたい、勝たせたい、期待、重圧、負い目、憤り、、若さもあるしまだ人間関係が築けてないから辛いね。栗須さんも強く言えないから辛いな、、」など様々な意見が集まった。