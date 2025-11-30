俳優の堺雅人（52）が30日までに公開された「サンデージャポン」のYouTubeチャンネルに出演。凄いなと思う役者について語った。

爆笑問題・太田光が“友達になりたい人”を招く企画「光代の部屋」に記念すべき1人目の友達候補として登場。凄いなと思う役者を聞かれると、「僕はあまり人のお芝居を見なくて。やってみないと分かんなくて」と答えた。

天候や台本など撮影状況が不透明だと指摘し、「その人の良し悪しは実際に手を合わせてみないと決めないようにしようと思って」と持論を展開した。

太田から「共演者では?」と聞かれると、「今で言ったら阿部寛さん」と即答。撮影中の映画「VIVANT」で共演する阿部の名前を挙げ、「割と僕が長ぜりふをバーっとしゃべって、阿部さんがポロっと言うシーンがあるんですけど、全部阿部さんのシーンになっちゃうんですよね」と笑った。

「かっこいいんですよ、本当に」と絶賛。「結構仕掛けてくるんですよ」と阿部のアドリブもあるといい、「今回のシーズン2で角砂糖を持ってるシーンがあるんですよ。アゼルバイジャンの街並みで角砂糖持って、ニコっていうシーンがあるんですけど、もうそれだけでおかしいんですよ」と熱弁。何度も阿部のものまねを披露しつつ、「言葉はいらなくて、なんか見惚れちゃって」「かなわないと思って」と感心しきりだった。