ホリデー限定！伊藤桃々ランジェリーの新作シャインレッド＆ブラック

Z世代から絶大な人気を誇る伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』より、ホリデーシーズンにぴったりの新作ランジェリーが登場♡ふと振り向いた瞬間に視線を独り占めする大胆なバックスタイルと、上品な刺繍レースや艶めくサテンが特別な夜を演出します。シャインレッドとシャインブラックの2色で、可愛さと色っぽさの絶妙なバランスを楽しめます♪

華やかで可愛いシャインレッド

ホリデー気分を盛り上げるシャインレッドは、バラとリボンを組み合わせた上品な刺繍レースに艶めくサテン、大きなリボンが特徴。

ブラはA～Gカップ、アンダーバスト65～75、ショーツはA65～D75/EFG65/EFG70がMサイズ（ヒップ87-95cm）、EFG75はLサイズ（ヒップ92-100cm）で、価格は\4,400（税込）です。

ふと振り向いた瞬間、誰もがドキッとするバックスタイルが魅力です。

ドラマチックなシャインブラック

甘さの中にスパイスを効かせたシャインブラックは、艶めくサテンと煌びやかなレースが“可愛いのに色っぽい”を叶えるデザイン。

ブラはA～Gカップ、アンダーバスト65～75、ショーツはA65～D75/EFG65/EFG70がMサイズ（ヒップ87-95cm）、EFG75はLサイズ（ヒップ92-100cm）、価格は\4,400（税込）。

しっかりと谷間をメイクできる設計で美しいシルエットも演出します。

特別な夜を彩るRosemランジェリー

伊藤桃々プロデュースのRosem新作ランジェリーは、ふと振り向いた瞬間に目を奪われる大胆なバックスタイルが魅力♡

シャインレッドとシャインブラックの2色展開で、可愛さと色っぽさを絶妙に演出します。A～Gカップまで対応し、着心地や谷間メイクも考えた設計。

ホリデーシーズンや特別な夜、自分へのご褒美として思わず手に取りたくなる一枚です♪