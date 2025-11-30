＜やりすぎ義実家＞義姉は家族を自慢し、義妹は身内をサゲて場を収める。両方ダメと思うんだけど？
みなさんは他人の前で身内の話をするとき、どのように話をしますか？ 身内の話というのは非常にデリケートなものです。話し方を間違えると相手の嫉妬心を刺激したり、反感をかってしまったりすることもあるかもしれません。他の話題よりも細心の注意を払うべきでしょう。
『みなさんは人前で身内を褒めますか？ それとも下げますか？』
投稿者さんの義姉は頻繁に家族自慢をする人で、「うちの旦那は仕事ができる」「うちの子は優秀」などと周囲に話しているのだそう。一方で義妹は正反対。他人から失礼なことを言われたくないがために、あえて自分から先に身内を皮肉るような発言を繰り返しています。「相手に何も言わせないぐらい悪く言っておけば、大抵の相手は何も言ってこない」「赤の他人に身内自慢をするより、下げて話すほうが妬まれないからマシ」というのが義妹の持論です。義妹は身内だけでいるときには、旦那さんのことも子どものことも褒めるし、きちんと感謝を伝えているそうです。投稿者さんはママたちに「義姉と義妹の考えをどう思いますか？」と問いかけました。
『私は親が謙遜して人前で下げられたことあるけど、嫌な気持ちになってたなー』
『うちは自慢する親だったけど、やっぱり反感かうんだよね。母じゃなくて子どもの私にその矛先が向くの』
『親に自分をけなされるのはすごく傷つくと思う』
身内の話となると、極端に褒めることも下げることも慎重になるべきです。特に子どもへの影響は大きくなるかもしれませんね。親が自分のことを他人に話しているというだけでも、落ち着かない気持ちになることもあるでしょう。そのうえ自分のことを必要以上に持ち上げたりけなされたりしたら、余計に嫌な気持ちになるはず。「お願いだからやめて！」と言いたくなってしまうかもしれません。
義姉も義妹もそれぞれ考えがあるんだろうね
『義姉は「可愛い！ すごい！」って自慢することで、周りに認めてもらいたい気持ちが強いのかも。義妹は逆に、優等生でできる子だからこそ、先に自虐しておくことで突っ込まれないように防御してるだけだと思う』
とはいえ義姉も義妹も、考えなしに身内を褒めたりけなしたりしているわけではないでしょう。義姉は「周りに認めてほしい、身内の優秀さをわかってほしい」という気持ちが大きく、あえて声を大きくして主張しているのかもしれません。義妹は投稿者さんに本心を話したように、周りに余計な嫉妬心を抱かせないために、あえて身内をけなして話しているのでしょう。
それにしても義姉も義妹も極端だけどね
『どっちも極端だと思うけどな。正直どっちもいい印象はもたれていないような気はする』
『両極端だね……どちらのタイプも面倒くさそうな人で苦手』
『どっちもベクトルが違うだけで同じ面倒な人種だと思う。自慢も卑屈も不快だし聞きたくないよ』
それぞれに考えがあると言っても、義姉も義妹も極端だと考えられてしまったようです。身内を褒めすぎるのもけなしすぎるのも、聞いている側からしたら反応しづらいものではないでしょうか。どちらのベクトルだとしても反応に気をつかってしまう発言は「面倒くさい」と捉えられても仕方がないでしょう。何事もほどほどがいちばんなのかもしれませんね。
自分からは詳しく話さないほうがいい
『自分からは何も言わないに尽きる』
『多くを語らないのがいちばんいいと思ってる。聞かれたら事実だけを淡々と答える』
『何事も程よくだよ。事実だけを言えばいいんじゃないのかな』
身内の話は自分からしないほうがいい、と結論づけたママたちも。何か質問をされたら、答えられる範囲内で事実のみを答えるのがよいと考えたようです。この方法ならば不必要な嫉妬心を煽ることもなく、相手が反応に困ることもないでしょう。まさに「沈黙は金」といったところでしょうか。
身内を褒めるか下げるか。2択なら答えは……
『どっちもやりすぎだけど、義妹のが世渡りうまそう』
『実際の振る舞いは義妹の考えの方が多いかも。やり方は極端で誤解を招きそうだけど、世渡り上手だと思う』
「義姉と義妹の振る舞いをどう思いますか？」と問いかけた投稿者さん。ママたちはその質問にある答えを出しました。それは「義姉よりは義妹のほうが世渡りは上手そう」というもの。どちらも極端とは考えたものの、周りの反感をかわないよう心掛けている義妹の姿勢がそのように評価されたのでしょう。
身内の自慢を頻繁にする義姉と、あえて身内を下げる発言を繰り返す義妹。ママたちはどちらも「極端で面倒くさい話し方かも」と考えたようです。聞いている側としては、反応に困ることもあるのかもしれません。しかしきっとそれぞれに確固たる考えや方針があって、それに沿った発言をしているのでしょう。どちらがよい・悪いということではなく、あくまでも考え方の違いなのでしょうね。みなさんは身内の話をするとき、褒める側ですか？ それとも下げる側ですか？