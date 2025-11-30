ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡市早良区の建物火災で消防隊出動 野芥2丁目23番付近（11月30日… 福岡市早良区の建物火災で消防隊出動 野芥2丁目23番付近（11月30日午後9時55分ごろ） 福岡市早良区の建物火災で消防隊出動 野芥2丁目23番付近（11月30日午後9時55分ごろ） 2025年11月30日 22時3分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡都市圏消防情報によると、30日午後9時55分ごろ、福岡市早良区野芥2丁目23番付近に建物火災のため、消防隊が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡市城南区で男が登校中の女子学生に「ちょっと待って、話そうよ」「ハグしよう」「冬休みにデートしよう」と声かけ 長尾1丁目16番付近の路上 北九州市八幡東区で大阪府警かたり「この電話番号が犯罪に関わっている可能性」「身分証を持って大阪府警に出頭して」 女性の携帯に不審電話 関連情報（BiZ PAGE＋） 大船, リハビリ, フローリング, 葬祭, 葬儀, 生花, 金属加工, 寺田屋, 慰霊祭, 訪問介護