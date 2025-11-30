冬の阪神開催が今週から開幕する。昨年までこの時期に組まれていたチャレンジCが9月に移され、代わって近年6月に定着していた鳴尾記念（12月6日、阪神芝1800メートル）が今開催に戻された。

開幕初日に好メンバーがそろう。主役を張るのは、そのチャレンジCで初タイトルを手にしたオールナットだ。モレイラに導かれ、混戦を断ち切った。同じく高野厩舎に在籍していた半姉が15年ジャパンC覇者ショウナンパンドラ。将来性には血統の裏付けがある。1F短縮で1800メートルになるが昨秋の2勝クラス、3勝クラスの連勝がこの距離（いずれも京都）だった。再度、阪神で重賞連勝を期す。

チャレンジC2着グランヴィノスも楽しみ。ヴィルシーナやシュヴァルグラン、ヴィブロスといったG1馬の半弟にあたる。過去の休養期間が長く、5歳秋を迎えても使い込んでいない分、一戦ごとの伸びしろが大きい。本格化はこれからだ。

ウエストナウは一時期、不振に陥ったが前走アンドロメダSで復活Vを飾った。昨年デビュー2戦目の京都新聞杯で、いきなり2着に好走した好素材。重賞でも引けは取らない。

近走、中距離ダートを主戦場としていたドゥラエレーデは久々に芝へ。振り返れば22年ホープフルS勝ちの実績がある。この起用が刺激になるか。昨年プリンシパルS勝ちのダノンエアズロックも潜在能力は高い。