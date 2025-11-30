±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥í¥±ÃÏ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡¡½ÐÀÐ±Ê³Ú´Û¤ÎÉñÂæ¤Ë¡Ö¡Èµ¨Àá³°¤ì¤ÎÆ£¤Î²Ö¡É ¤¬ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡NPOË¡¿ÍÃ¢ÇÏÔ¢½ÐÀÐ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡¢11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö½ÐÀÐ±Ê³Ú´Û¡¦ÆÃÊÌÅ¸¼¨¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥í¥±ÃÏ¤ÇÆÃÊÌÅ¸¼¨¡¡·àÃæ¤ÎÌ¾±éÌÜ¤ò»×¤ï¤»¤ë ¡Èµ¨Àá³°¤ì¤ÎÆ£¤Î²Ö¡É
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«172Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô1231Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ173.7²¯±ß¤òÆÍÇË¡£ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡¢173.5²¯±ß¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÄ¶¤¨¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÂè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡£
¡¡ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¢µÈÂôÎ¼¼ç±é¡£¹õ°á¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤¬¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¹ñÊõ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£
¡¡´îµ×Íº¤òµÈÂô¡¢´îµ×Íº¤ÎÀ¸³¶¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë½Ó²ð¤ò²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤¿¡£¶¦±é¤Ï¡¢ ¹âÈª½¼´õ¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢»°±ºµ®Âç¡¢¸«¾å°¦¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢±Û»³·ÉÃ£¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢ÅèÅÄµ×ºî¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¿ÅÄÃæÞ£¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡£
¡¡À»ÃÏ½äÎé¤¬¤â¤ê¤¢¤¬¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö½ÐÀÐ±Ê³Ú´Û¡×¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô½ÐÀÐÄ®¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÊ¼¸ËºÇ¸Å¤Î¼Çµï¾®²°¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¿ôË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¢ÇÏÔ¢½ÐÀÐ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡Ö±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙË®²è¼Â¼Ì1°ÌÃ£À®¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ë¤·¤Æ¡½¡½½ÐÀÐ±Ê³Ú´Û¡¦ÆÃÊÌÅ¸¼¨¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¡ª¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡¡Ö±Ê³Ú´Û¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢·àÃæ¤ÎÌ¾±éÌÜ¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Èµ¨Àá³°¤ì¤ÎÆ£¤Î²Ö¡É ¤¬ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥í¥±ÃÏ¤ÇÆÃÊÌÅ¸¼¨¡¡·àÃæ¤ÎÌ¾±éÌÜ¤ò»×¤ï¤»¤ë ¡Èµ¨Àá³°¤ì¤ÎÆ£¤Î²Ö¡É
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«172Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô1231Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ173.7²¯±ß¤òÆÍÇË¡£ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡¢173.5²¯±ß¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÄ¶¤¨¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÂè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡£
¡¡´îµ×Íº¤òµÈÂô¡¢´îµ×Íº¤ÎÀ¸³¶¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë½Ó²ð¤ò²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤¿¡£¶¦±é¤Ï¡¢ ¹âÈª½¼´õ¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢»°±ºµ®Âç¡¢¸«¾å°¦¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢±Û»³·ÉÃ£¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢ÅèÅÄµ×ºî¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¿ÅÄÃæÞ£¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡£
¡¡À»ÃÏ½äÎé¤¬¤â¤ê¤¢¤¬¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö½ÐÀÐ±Ê³Ú´Û¡×¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô½ÐÀÐÄ®¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÊ¼¸ËºÇ¸Å¤Î¼Çµï¾®²°¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¿ôË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¢ÇÏÔ¢½ÐÀÐ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡Ö±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙË®²è¼Â¼Ì1°ÌÃ£À®¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ë¤·¤Æ¡½¡½½ÐÀÐ±Ê³Ú´Û¡¦ÆÃÊÌÅ¸¼¨¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¡ª¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡¡Ö±Ê³Ú´Û¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢·àÃæ¤ÎÌ¾±éÌÜ¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Èµ¨Àá³°¤ì¤ÎÆ£¤Î²Ö¡É ¤¬ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£